Nike ACG: Эвелинн Эскобар-Томас

Среди сумасшедших событий 2020 года я обрела мир на земле всего в 4 часах езды от Лос-Анджелеса, в городке под названием Лоун-Пайн. Эта местность, родные земли пайутского племени Шошоны, известна своими огромными кемпингами (Алабама-Хиллз!) у подножия Сьерра-Маунтинс среди гигантских гранитных валунов. Выглядит это так, словно ты оказываешься на другой планете. Несмотря на то что это место весьма популярно у любителей активного отдыха, каждый может найти здесь уютный уголок для стоянки.



Мы с семьей прибыли сюда на машине при полной экипировке, чтобы найти идеально уединенное место на гигантской площадке. Прелесть Алабама-Хиллз в том, что несмотря на большую популярность этого места, здесь можно найти изолированный от других отдыхающих уголок. О том, что вы здесь не одни, напоминает только мерцание далеких огоньков костров и редкие проезжающие мимо машины.



Может показаться, что для основательницы женского туристического клуба Hike Clerb, цель которого — привлечь к активному отдыху женщин всех цветов кожи, всё это будет совсем не сложно. Но я думала иначе. Я отдыхала в роскошных палатках, посещала стоянки первобытных людей в специально оборудованных трейлерах. Но мысль о том, что нужно самой поставить палатку и разбить свой собственный лагерь, ставила меня в тупик. До этой поездки.



Неважно, ставишь ли ты палатку в первый или сто первый раз, нужно просто взять и сделать это. Всё намного проще, чем кажется! Фактически, в этой поездке мне впервые пришлось организовать собственный лагерь с нуля. Я специально пишу об этом здесь, во-первых, потому что это правда, а во-вторых, потому что я хочу, чтобы после прочтения вы почувствовали в себе силы и неукротимое желание взять с собой друзей и отправиться навстречу приключениям. Даже если вы никогда не ходили в походы в детстве (как я) или никогда не ставили палатку (снова как я), вы можете сделать это. Это действительно так! Иногда всё, что нужно, чтобы прийти к цели — это просто начать идти. Не нужно бояться одолжить экипировку для кемпинга у друга или взять всё необходимое напрокат.



После того как мы устроились на ночь, мы слушали музыку, смотрели на звезды, готовили ужин, делали еще кучу вещей и просто наслаждались ощущением домашнего уюта в горах под звездами.



На следующий день мы отправились в национальный парк «Долина смерти», где находится самая низкая точка Северной Америки. Это самый большой национальный парк в 48 нижних штатах. Мы путешествовали по «Палитре художника» и «Песчаным дюнам». Представьте себе самые красочные в мире горы и самую большую песочницу на свете. В конце путешествия мы остановились у водоема, чтобы насладиться видом пустыни в свете полной луны.



Последний день похода мы провели, гуляя в окрестностях нашего лагеря и вокруг горы Уитни. Здесь много пешеходных троп и интересных уголков. Можно путешествовать по Муви-Роуд и посмотреть места, где были сняты популярные фильмы, бродить между валунов или искать арки из камней необычных форм, созданные самой природой, — вариантов бесконечное множество. После того как мы в полной мере насладились арками, пещерами и прогулками, мы упаковали экипировку и вернулись в Лос-Анджелес. Мы были дома в воскресенье в 19:00, отдохнувшие и умиротворенные.