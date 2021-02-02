Behind the Design: ACG Crater Lake

Так образовалось озеро Крейтер в южной части штата Орегон. Это одно из природных чудес, вдохновивших нас на создание новой коллекции ACG весна 2021 года. Озеро находится совсем рядом, но когда смотришь в его прозрачные воды, чувствуешь себя путешественником во времени. Мы надеемся, что наша новая коллекция вызовет у тебя похожие ощущения.



Вернемся к вулкану. Он назывался Мазама, и примерно 7700 лет его катастрофическое извержение навсегда изменило ландшафт северо-западного побережья Тихого океана. После извержения сформировалась так называемая кальдера, круглая котловина, которая остается от вулкана. Это не совсем кратер, но именно так стали называть озеро Крейтер (crater — в пер. с англ. «кратер»). Несколько рисунков в нашей весенней коллекции 2021 названы в честь вулкана Мазамы и повторяют уникальную форму кальдеры.