Behind the Design: ACG Crater Lake

В основе дизайна: озеро Крейтер, штат Орегон
Озеро Крейтер образовалось не после падения астероида, кометы или метеора. Но от этого его история не менее интересна. Подумай, что может быть круче летящих из космоса камней. Как насчет вулкана высотой 3700 м, который взорвался почти 8000 лет назад, оставив после себя дыру в земле? Впечатляет?
Так образовалось озеро Крейтер в южной части штата Орегон. Это одно из природных чудес, вдохновивших нас на создание новой коллекции ACG весна 2021 года. Озеро находится совсем рядом, но когда смотришь в его прозрачные воды, чувствуешь себя путешественником во времени. Мы надеемся, что наша новая коллекция вызовет у тебя похожие ощущения.
Вернемся к вулкану. Он назывался Мазама, и примерно 7700 лет его катастрофическое извержение навсегда изменило ландшафт северо-западного побережья Тихого океана. После извержения сформировалась так называемая кальдера, круглая котловина, которая остается от вулкана. Это не совсем кратер, но именно так стали называть озеро Крейтер (crater — в пер. с англ. «кратер»). Несколько рисунков в нашей весенней коллекции 2021 названы в честь вулкана Мазамы и повторяют уникальную форму кальдеры.
Взрыв Мазамы, наверное, выглядел впечатляюще. Вулканическая порода и пепел разнеслись повсюду. Пепел с Мазамы находят даже в Гренландии! 2,5 миллиона квадратных километров были покрыты слоем пепла минимум в 1 мм толщиной. Магма, вырвавшись из огромного резервуара глубиной почти 5 километров, вызвала извержение вулкана, что и привело к образованию кальдеры.
Теперь здесь находится озеро Крейтер. Но почему оно такое красивое? Понадобилось всего 250 лет дождей и снегопадов, чтобы наполнить котловину. С тех пор природа сохраняла идеальный баланс с помощью круговорота осадков и испарений. Озеро не сообщается с другими водоемами, поэтому ничто не загрязняет кристальную синеву его вод. Мы использовали этот синий оттенок в нескольких моделях, включая капсульную коллекцию для рыбалки Watchman Peak.
Рыбалка? Да. Откуда в озере Крейтер взялась рыба? Не с неба же упала. Или?.. Нет, не с неба. Ее заселили в озеро около 130 лет назад, и сегодня здесь водится красная нерка и радужная форель. Рыбачить можно на самом острове, в соседних речках или даже с пристани на Колдовском острове.
А, точно, про Колдовской остров ты пока не знаешь. Сейчас мы это исправим. Представь себе остров, похожий на гигантскую шляпу волшебника. Он образован из вулканических обломков, которые поднялись на поверхность после извержения. Это так называемый шлаковый конус, и Колдовской остров считается самым красивым его образцом во всем мире. На Колдовском острове никто не живет, но туда можно добраться на лодке и погулять. Мы отразили его красоту в нашей новой коллекции.
Судя по гидротермальной активности на дне озера Крейтер, вулкан Мазама может снова проснуться. После того памятного извержения под озером было еще несколько маленьких. Весна пришла, и лучше быть наготове. Природа может измениться в одно мгновение, и мы относимся к этому факту со всей серьезностью. Поэтому мы называем нашу коллекцию All Conditions Gear — экипировка для любых условий, и поэтому же мы создаем модели, способные выдержать что угодно.