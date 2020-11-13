Основные принципы при создании коллекции Nike ACG

Основные принципы All Conditions Gear («Экипировка для любых условий»)
Мы делаем все по порядку. Прежде чем создавать что-то, мы ищем вдохновение. Следуй философии All Conditions Gear. И возможно, ты научишься чему-то новому, а учиться — это здорово.
A — Разработано, протестировано и произведено на планете Земля. Для использования на улице.
Аббревиатура ACG расшифровывается как «Экипировка для любых условий». Наш девиз «Разработано, протестировано и произведено на планете Земля. Для использования на улице». Всё, что мы делаем, с одной стороны, вдохновлено дикой природой, а с другой стороны, ориентировано на тебя. И не важно, кто ты, — человек, который никогда в жизни не ходил в поход, или опытный проводник.
B — Истории о местах
Каждый сезон мы отправляемся в новое место и наслаждаемся природой. Джунгли, пустыни, вулканы, тундра: нет места, где мы не смогли найти вдохновение.
C — Земля как муза наших дизайнеров
Наша продукция производится на планете Земля, поэтому мы внимательно отслеживаем условия, которые могли бы повлиять на наши разработки. При движении по каменистой местности необходимо сцепление. Душный и влажный климат джунглей вдохновляет нас на создание воздухопроницаемой сетки. Пляжи с черным песком дают нам идею обуви, которая позволяет погрузиться в него.
D — Тестирование продукции
Как мы создаем экипировку, которая соответствует стандартам ACG? Перед тем как ты получишь ее, мы ее тестируем. В любой точке планеты, в любых условиях. Наш логотип — это знак одобрения.
E — Рациональное использование ресурсов
Когда мы производим нашу продукцию, мы внимательно наблюдаем за Природой. Мы постоянно ищем пути более рационального использования ресурсов. У нас есть только одна Земля, так что давайте отталкиваться от этого.
F — Для использования на улице
Философия ACG гармонично сочетается с природой. Землю не надо покорять или приручать, на Земле надо получать удовольствие. Единственное, что нужно сделать, — выйти из дома. У нас пока нет запасной планеты. Поэтому давайте начнем.