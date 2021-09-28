Советы

Подкаст Trained: найди свою цель с Анджелой Мануэль Дэвис

Иногда мы сами стоим на пути к своей цели. У главного специалиста по мотивации AARMY есть советы и для спортзала, и для жизни.

Последнее обновление: September 30, 2021
Соучредительница AARMY Анджела Мануэль Дэвис о том, что на самом деле значит «жить полноценной жизнью»

Trained — это подкаст, посвященный самым передовым направлениям фитнеса.

«Изменить жизнь к лучшему» не значит вместо работы с 9 до 5 пить коктейли на пляже (увы). Для Анджелы Мануэль Дэвис, главной специалистки по мотивации (именно так!) и соучредительницы студии сайклинга и интенсивных тренировок AARMY, это значит найти источник мотивации и выкладываться по максимуму. В этом эпизоде подкаста Trained бывшая звезда США по легкой атлетике расскажет ведущей Жаклин Байрер о том, какой путь она прошла от страха перед сайклингом до занятий с Jay-Z и Опрой Уинфри. А теперь благодаря совету отца ее занятия называют «проповедями на колесах». Еще она объяснит, почему ответственность и аффирмации могут радикально изменить ситуацию, как создать атмосферу группового занятия дома и что помогает ей вновь зарядиться энергией. В двух словах, она расскажет нам, как начать жить так, как мы этого заслуживаем.

«Ключ к достижению цели — понимание того, что ты заслуживаешь результатов. Ведь зачастую мы сами себе мешаем и придумываем себе оправдания, даже не попытавшись».

Анджела Мануэль Дэвис, соучредительница и главная специалистка по мотивации AARMY

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Остались вопросы об образе мышления, движении, питании, восстановлении или сне? Хочешь предложить гостя или тему? Напиши Жаклин по адресу trained@nike.com, и она рассмотрит твои предложения.

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