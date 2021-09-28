Соучредительница AARMY Анджела Мануэль Дэвис о том, что на самом деле значит «жить полноценной жизнью»

«Изменить жизнь к лучшему» не значит вместо работы с 9 до 5 пить коктейли на пляже (увы). Для Анджелы Мануэль Дэвис, главной специалистки по мотивации (именно так!) и соучредительницы студии сайклинга и интенсивных тренировок AARMY, это значит найти источник мотивации и выкладываться по максимуму. В этом эпизоде подкаста Trained бывшая звезда США по легкой атлетике расскажет ведущей Жаклин Байрер о том, какой путь она прошла от страха перед сайклингом до занятий с Jay-Z и Опрой Уинфри. А теперь благодаря совету отца ее занятия называют «проповедями на колесах». Еще она объяснит, почему ответственность и аффирмации могут радикально изменить ситуацию, как создать атмосферу группового занятия дома и что помогает ей вновь зарядиться энергией. В двух словах, она расскажет нам, как начать жить так, как мы этого заслуживаем.