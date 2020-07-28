8 советов по правильному питанию для бегунов

«Когда ты потеешь, ты теряешь электролиты и жидкость, необходимые для нормальной работы организма. Это может произойти быстро, и, если ты не успеешь восполнить потерянные запасы, последствия будут неприятными», — говорит Брайан Сен-Пьер, директор по вопросам питания Precision Nutrition. «В любом виде спорте одной из основных причин проблем со здоровьем является обезвоживание и усталость. Если ты поддерживаешь водный баланс, ты значительно снижаешь риск проблем со здоровьем», — продолжает Сен-Пьер.



Чтобы сохранить энергию и эффективно бегать, тебе необходимо создать запас воды в организме заранее, поддерживать его во время и восполнять после тренировки. «Организм не может адаптироваться к обезвоживанию, — говорит Брайан. — Поэтому для максимально эффективного бега тебе потребуется всегда иметь запас воды в организме».



«Атлетам следует выработать привычку выпивать 12–16 стаканов воды в день по 200 мл каждый, особенно в дни тренировок на улице»,— говорит Райан Макиэль. «Включение в рацион фруктов и овощей, содержащих большое количество воды, также увеличит объем потребляемой жидкости», — добавляет Брайан Сен-Пьер.



Если ты планируешь бег на большую дистанцию или у тебя скоро соревнование, необходимо поддерживать водный баланс за неделю до забега. «Начинать пить больше воды накануне или в день забега не имеет особого смысла. Это не предотвратит снижение эффективности, вызванное нехваткой жидкости в течение предыдущей недели», — подчеркивает Райан.



«Возьми на пробежку бутылку воды, — советует Райан. — Делай несколько глотков каждые 15–20 минут. Если планируешь бежать дольше 90 минут, рекомендую взять с собой специальный спортивный напиток: он содержит электролиты, такие как натрий и калий, которые теряются с потом. Во время забега поддерживай высокий уровень жидкости в организме: для этого пей воду каждый раз, когда пробегаешь мимо пункта питания и первой помощи, пускай это даже будет пара глотков.