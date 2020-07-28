8 советов по правильному питанию для бегунов

Советы от Nike Running
Следуй этим простым правилам, и на каждой тренировке у тебя будет достаточно энергии.
Улучшение рациона питания не требует радикальных изменений или жестких ограничений. Всего лишь небольшие корректировки помогут сбалансировать питание и достичь целей тренировок.
Важно понимать, что не существует единого идеального рациона, повышающего эффективность всех бегунов. То, что хорошо работает для одного бегуна — новичка или профессионала, не обязательно будет работать для тебя.
Возможно, это утверждение расстроило или озадачило тебя. На самом деле оно всего лишь означает, что у правильного питания в каждом виде спорта нет жестких правил, которые тебе придется строго соблюдать. Наоборот, чтобы составить подходящий именно тебе план питания, достаточно следовать лишь указанным ниже советам. Обещаем, будет вкусно!
1. Еда на тарелке должна быть простой
Рацион бегуна не обязательно должен быть сложным. Чтобы бегать дальше и быстрее, тебе не нужно соблюдать диеты с высоким содержанием жира и низкоуглеводные диеты, диеты с низким содержанием жира и высокоуглеводные диеты. Тебе не нужно зацикливаться на макронутриентах или отказываться от сахара. Чтобы питаться правильно, достаточно сбалансировать рацион.
«Твой дневной рацион должен выглядеть примерно так: белковая пища — одна-две порции каждая размером с ладонь, например птица или рыба, а для вегетарианцев — бобовые или тофу. Кроме того, овощи — одна-две порции каждая размером с кулак, при этом овощи должны быть самых разных цветов; углеводная пища — одна-две порции каждая размером с горсть, например фрукты и цельные злаки. И, наконец, полезные жиры — одна-две порции каждая размером с твой большой палец, например авокадо, орехи и оливковое масло», — рассказывает Райан Макиэль, главный специалист по питанию Precision Nutrition. «Такое сочетание позволяет организму получать все необходимое для эффективной работы и восстановления», — продолжает Райан.
Чтобы питаться правильно, достаточно сбалансировать рацион.
Райан также советует по возможности есть продукты в исходном, а не в обработанном виде. Например, предпочтение следует отдавать цельному апельсину, а не апельсиновому соку, или цельнозерновым продуктам, а не белому хлебу или белому рису. В большинстве случаев цельные продукты содержат больше питательных веществ, поэтому лучше насыщают организм.
2. Потребляй правильные углеводы, белки и жиры
Для эффективной тренировки и восстановления сил всем бегунам нужны основные макронутриенты.
Углеводы, то есть глюкоза, хранящаяся в организме в виде гликогена, имеют решающее значение для бегунов, поскольку углеводы являются наиболее доступным источником энергии. Конечно организм может использовать белки и жир в качестве топлива, но процесс их расщепления сложнее и занимает больше времени. Поэтому, если во время тяжелой тренировки у тебя закончится запас гликогена, организм начнет забирать питательные вещества из самих мышечных волокон, что совсем нежелательно. Чтобы этого не случилось, советуем употреблять в пищу богатые углеводами продукты, например, батат или другие крахмалосодержащие овощи, а также цельнозерновой хлеб и фрукты.
Белки также имеют огромное значение, потому что это строительный материал для твоих мышц. «Если ты бегаешь и тренируешься с умом, каждый день тебе нужно потреблять до двух грамм белка на один килограмм массы тела», — говорит Джон Берарди, доктор наук, соучредитель Precision Nutrition и член совета Nike Performance Council. Белки можно получать из продуктов животного происхождения, таких как курица, индейка, рыба, молоко, йогурт, творог, яйца, нежирная говядина и свинина. Или из продуктов растительного происхождения, таких как орехи, семена, чечевица, фасоль, тофу, бобы эдамамэ, темпе и пищевые дрожжи.
Для эффективной тренировки и восстановления сил всем бегунам нужны основные макронутриенты.
Говорят, что жир вреден, однако он является важным питательным элементом для атлетов, особенно для бегунов. «Правильные жиры замедляют пищеварение, что помогает поддерживать в крови уровень глюкозы и инсулина», — рассказывает Райан. За счет этого ты медленнее выдыхаешься на пробежках, а также экономишь энергию во время тренировок. «Кроме того, жиры помогают уменьшить воспаления, а иногда — даже боль в мышцах», — добавляет Райан. Это означает, что ты сможешь быстрее восстанавливаться и хорошо себя чувствовать уже к следующей пробежке. Источниками правильных жиров являются авокадо, орехи, оливковое масло и жирная рыба, например лосось и сардины.
3. Слушай свой организм, а не считай калории
Большинству бегунов не приходится считать калории, чтобы получать достаточно энергии. Понять, достаточно ли пищи ты съедаешь, очень просто. «Если ты занимаешься бегом и твой вес держится на одном уровне, тебе хватает калорий, — говорит Райан. — Если твой вес снижается или увеличивается, но ты этого не хочешь, следует увеличить или уменьшить количество потребляемых калорий».
Прислушивайся к своему организму и следуй его подсказкам при выборе еды.
«Важнее любых цифр на упаковке продукта или на весах будет твое самочувствие, — продолжает Райан. Если ты слишком много ешь, то, скорее всего, будешь чувствовать вялость. Однако если ты ешь недостаточно, у тебя не хватит сил на полноценные тренировки. Прислушайся к своему организму и следуй его подсказкам при выборе еды».
4. Отдавай приоритет натуральным продуктам, а не пищевым добавкам
Популярные сегодня пищевые добавки, такие как протеиновые порошки, рыбий жир, аминокислоты и коллаген, часто позиционируются как волшебные питательные пилюли. «Некоторые из них полезны для бегунов, но есть более простой способ получить необходимые для организма вещества. Если твой рацион хорошо сбалансирован и ты получаешь достаточное количество калорий, в пищевых добавках нет необходимости, так как обычная еда способна удовлетворить все потребности твоего организма», — считает Райан. Но есть одно исключение: веганам, скорее всего, придется восполнять нехватку определенных веществ, витаминов В12 и D, которые обычно содержатся в продуктах животного происхождения.
«Если твой рацион хорошо сбалансирован и ты получаешь достаточное количество калорий, в пищевых добавках нет необходимости, так как обычная еда способна удовлетворить все потребности твоего организма».
Райан Макиэль, главный специалист по питанию Precision Nutrition
Важно помнить, что государственные службы по надзору в сфере здравоохранения не контролируют эффективность и безопасность пищевых добавок. Поэтому их прием может вызвать нежелательные побочные эффекты. Проконсультируйся с врачом перед употреблением любых пищевых добавок, особенно если ты параллельно принимаешь другие медицинские препараты.
5. Серьезно относись к поддержанию водного баланса
Пить достаточно жидкости — это та медицинская рекомендация, от которой обычно отмахиваются. В конце концов, мы пьем тогда, когда мы хотим пить. Правильно? Но для бегунов все аспекты, связанные с гидратацией, особенно важны.
«Для максимально эффективного бега тебе потребуется всегда иметь запас воды в организме».
Брайан Сен-Пьер, директор по вопросам питания Precision Nutrition
«Когда ты потеешь, ты теряешь электролиты и жидкость, необходимые для нормальной работы организма. Это может произойти быстро, и, если ты не успеешь восполнить потерянные запасы, последствия будут неприятными», — говорит Брайан Сен-Пьер, директор по вопросам питания Precision Nutrition. «В любом виде спорте одной из основных причин проблем со здоровьем является обезвоживание и усталость. Если ты поддерживаешь водный баланс, ты значительно снижаешь риск проблем со здоровьем», — продолжает Сен-Пьер.
Чтобы сохранить энергию и эффективно бегать, тебе необходимо создать запас воды в организме заранее, поддерживать его во время и восполнять после тренировки. «Организм не может адаптироваться к обезвоживанию, — говорит Брайан. — Поэтому для максимально эффективного бега тебе потребуется всегда иметь запас воды в организме».
«Атлетам следует выработать привычку выпивать 12–16 стаканов воды в день по 200 мл каждый, особенно в дни тренировок на улице»,— говорит Райан Макиэль. «Включение в рацион фруктов и овощей, содержащих большое количество воды, также увеличит объем потребляемой жидкости», — добавляет Брайан Сен-Пьер.
Если ты планируешь бег на большую дистанцию или у тебя скоро соревнование, необходимо поддерживать водный баланс за неделю до забега. «Начинать пить больше воды накануне или в день забега не имеет особого смысла. Это не предотвратит снижение эффективности, вызванное нехваткой жидкости в течение предыдущей недели», — подчеркивает Райан.
«Возьми на пробежку бутылку воды, — советует Райан. — Делай несколько глотков каждые 15–20 минут. Если планируешь бежать дольше 90 минут, рекомендую взять с собой специальный спортивный напиток: он содержит электролиты, такие как натрий и калий, которые теряются с потом. Во время забега поддерживай высокий уровень жидкости в организме: для этого пей воду каждый раз, когда пробегаешь мимо пункта питания и первой помощи, пускай это даже будет пара глотков.
И наконец, не забывай про восстановление водного баланса после пробежки или забега. По словам Брайана, одним из способов проверить, удалось ли тебе восполнить уровень жидкости в организме, является взвешивание до и после пробежки. Разница массы — это количество жидкости, которое необходимо выпить, чтобы восстановить баланс до следующей тренировки.
6. Обязательно ешь перед каждой пробежкой
Правильное питание предотвращает развитие многих проблем, например потерю сил на дистанции, проблемы с желудком и усталость. Поэтому для бегунов особенно важно правильно питаться перед пробежками.
«В большинстве случаев организовать питание до тренировки довольно просто. Ты можешь плотно пообедать за несколько часов до тренировки или немного перекусить не позже чем за 30 минут до нее», — говорит Джон Берарди. Попробуй несколько вариантов питания, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя.
«Если бегать на голодный желудок, у тебя могут начаться симптомы гипогликемии, то есть понизится сахар в крови», — говорит Райан. При этом симптомы могут быть разными: от повышения пульса, усталости, головокружения до потери сознания. Такой эффект объясняется просто: сахар, то есть глюкоза, образуется из углеводов, глюкоза хранится в мышцах и печени в виде гликогена, а при физических упражнениях она высвобождается в виде энергии. Продукты, которые ты съедаешь перед пробежкой, работают как медленный источник энергии, и только когда он истощается, организм переходит на ограниченные запасы гликогена.
«Нужно просто найти то, что подходит именно тебе».
Райан Макиэль, главный специалист по питанию Precision Nutrition
То, как ты восполняешь калории после пробежки, также имеет значение. «Если ты ничего не ешь в течение двух часов после пробежки, это может замедлить восстановление и негативно повлиять на результат на следующий день», — рассказывает Джон. «Если примерно в течение часа после пробежки у тебя не возникает чувство голода, приготовь себе смузи или легкий перекус, в который должны входить и углеводы, и белки, и жиры», — советует Райан.
Точный объем продуктов, который ты съедаешь до или после тренировки часто зависит от расписания. Некоторые люди едят три раза в день большими порциями, а другие предпочитают распределять тот же объем на 6 приемов пищи в течение дня. «Я знаю, что универсального рецепта не существует, — говорит Райан. — Нужно просто найти то, что подходит именно тебе».
7. Чтобы долго бежать, нужно есть
Выносливость и выдержка нарабатываются только во время пробежек на большие расстояния, однако питание также играет в этом процессе значительную роль.
«Во время долгих пробежек с постоянной скоростью ты тратишь часть энергии, хранящейся в организме в виде гликогена, а также энергию от съеденной до или во время пробежки пищи»,— объясняет Райан. Тело может хранить только ограниченный запас гликогена, однако достаточный для того, чтобы обеспечить примерно два часа физических нагрузок. Когда запасы истощаются или полностью заканчиваются, твоя эффективность падает, ты как бы «упираешься в стену».
Поэтому длительную пробежку нужно начинать, когда запасы гликогена полны — после правильного приема пищи. «Дополнительное топливо, например гели, снеки или напитки помогут сохранить как можно больше мышечного гликогена. За счет этого ты продолжишь бежать с высокой эффективностью и не будешь сдавать позиции с каждым следующим километром, — говорит Райан. — Если ты сохранишь мышечный гликоген в начале пробежки, то на протяжении дистанции тебе не придется полагаться исключительно на пищевые добавки».
8. Отработай схему питания для соревнований
У бегунов есть золотое правило: «Ничего нового в день старта». Оно особенно касается питания. Поэтому проверять эффективность продуктов, напитков, гелей или снеков нужно на тренировках до забега.
«В день старта нужно есть и пить, как для большинства своих тренировок», — говорит Райан. Чтобы выяснить, какая еда и напитки работают лучше всего, проведи несколько тренировок так, как будто это день старта. Для этого отлично подходят длинные пробежки, поскольку обычно их длительность совпадает с длительностью забега.
Не знаешь, с чего начать? Райан рекомендует устроить сбалансированный прием пищи за 2–3 часа до старта: от дневной нормы нужно съесть более половины углеводов, четверть белков и оставшиеся жиры. Если ты не хочешь съедать столько пищи заранее, то за час до старта можешь устроить себе мини-обед (оптимально, если еда будет в жидкой форме для лучшего усвоения).