Тренировки

Шесть способов для бодрого пробуждения в отличном настроении

Заведи эти простые, рекомендованные экспертами привычки, чтобы получить заряд энергии и мотивации с самого утра.

6 способов проснуться с бодрым духом и в отличном настроении
  1. Ставь будильник на одно и то же время каждый день
    Например, обычно ты просыпаешься в 7 часов, но по выходным спишь до 10. В воскресенье вечером тебе приходится переводить свои внутренние часы на три часа назад. Так считает доктор наук Мэттью Уокер, основатель и директор Центра сомнологии, а также член совета Nike Performance Council. «Это равноценно тому, чтобы летать каждые выходные из Сан-Франциско в Нью-Йорк и обратно, или тому, что мы называем „социальным джетлагом“, — говорит Мэттью. — Для нашего организма это мучение». По его словам, пробуждение в одно и то же время соответствует естественному циркадному ритму тела и снижает уровень тревожности.
  2. Просыпайся под музыку
    Поставь песню в качестве сигнала будильника, чтобы чувствовать себя бодрее по утрам. Согласно новому исследованию, проведенному Мельбурнским королевским технологическим университетом (RMIT) в Австралии, это полезнее, чем просыпаться от резких или вибрирующих сигналов будильника. «Мы считаем, что резкие звуки могут нарушить нормальную работу мозга в момент пробуждения, а мелодичные звуки бодрят и помогают проснуться», — рассказывает соавтор исследования и доцент RMIT Адриан Дайер в пресс-релизе. Чтобы узнать, какое сочетание мелодии и ритма будет наиболее эффективным, потребуются дополнительные исследования, но уже сейчас понятно, что любая песня лучше, чем резкий сигнал.
  3. Не переводи будильник
    Откладывание будильника может быть очень приятным в конкретный момент, но для тела и мозга это крайне не полезно, уверена Шери Ма, доктор медицинских наук, сотрудник центра UCSF по изучению работоспособности человека и член совета Nike Performance Council, которая специализируется на сне и работоспособности профессиональных атлетов. «Ты просто крадешь время, которое можно было бы потратить на сон». Это время имеет решающее значение, считает Шери: «Раннее утро — это фаза самого быстрого сна, это очень важно для хорошей работы памяти».
  4. Сделай несколько вдохов
    Что в первую очередь делают большинство людей, открыв глаза? Берут телефон, чтобы прочитать электронную почту, уведомления и новости. «Ощущение срочности вызывает выброс кортизола, гормона стресса, в организме и в мозге», — говорит Белиса Вранич, доктор психологии и клинический психолог из Нью-Йорка. Белиса предлагает решение в своей новой книге «Дыхание для воинов: как прервать стресс-реакцию» (Breathing for Warriors: Interrupt the stress response). После пробуждения, но перед тем, как встать с кровати, выполни три дыхательных цикла диафрагмального дыхания, медленно и глубоко вдыхая через нос, а затем медленно выдыхая через рот. Эти глубокие, успокаивающие вдохи помогут настроить организм с симпатической реакции («бей или беги») на парасимпатическую («отдых и усвоение») и задать спокойный тон предстоящему дню.
  5. Начинай день с благодарности
    Чувство благодарности улучшает настроение и благотворно отражается на всем. После пробуждения подумай о том, чего ты очень ждешь. Это может быть тренировка, рассвет или пятница. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Личность и индивидуальные различия», психологическое здоровье положительно сказывается на физическом здоровье. Люди, которые перестают ценить то, что имеют, чаще испытывают проблемы со здоровьем и обращаются за помощью к специалистам.
  6. Выпей теплый напиток
    Хороший сон достигается при снижении температуры тела примерно на 2–3 градуса. «Именно поэтому проще заснуть в помещении, где слишком холодно, а не слишком жарко», — говорит Мэттью. И наоборот, после пробуждения телу необходимо согреться, чтобы стать более активным. «Если у тебя есть автоматический термостат, следует установить прогрев помещения на пару градусов за 30 минут до пробуждения», — рекомендует Мэттью. Если термостата нет, Мэттью советует выпить что-то горячее — воду, чай или кофе, чтобы согреться.

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