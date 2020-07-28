6 способов проснуться с бодрым духом и в отличном настроении

Nike собирает информацию о посещаемых вами страницах с помощью файлов cookie. Это помогает улучшить работу сайта, упростить публикацию в социальных сетях и адаптировать рекламу под ваши интересы. Продолжая просматривать наш сайт, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie. Для получения более подробной информации см. раздел Политика конфиденциальности и использования файлов cookie. Настройки можно изменить в разделе Настройки файлов cookie.
Настройки файлов cookie
Nike просит пользователей принимать файлы cookie для эффективной работы веб-сайта, интеграции с социальными сетями и оптимизации рекламы. Рекламные файлы cookie и файлы cookie социальных сетей нужны для повышения интеграции с социальными сетями и персонализации рекламы. Чтобы получить подробную информацию или изменить настройки, нажмите «Подробнее» или перейдите в раздел «Настройки файлов cookie» внизу страницы. Для получения подробной информации о файлах cookie, а также об обработке персональных данных см. Политика конфиденциальности и использования файлов cookie. Вы принимаете эти файлы cookie и соглашаетесь на обработку персональных данных?
Настройки файлов cookie
Файлы cookie необходимы для нормальной работы сайта, поэтому они включены по умолчанию. К ним относятся файлы cookie, которые позволяют запомнить ваше посещение сайта в течение одной сессии или в течение последующих сессий в зависимости от настроек. Они позволяют пользоваться корзиной для товаров и оформлять покупки, а также способствуют решению вопросов безопасности и соответствия нормам.
Эти файлы cookie позволяют улучшить работу нашего веб-сайта благодаря отслеживанию использования веб-сайта. В некоторых случаях эти файлы cookie повышают скорость обработки запросов и позволяют запоминать предпочтения пользователей. Отключение файлов cookie может снизить релевантность наших рекомендаций и замедлить работу веб-сайта.
Благодаря файлам cookie социальных сетей вы можете выполнять вход в свой аккаунт в социальных сетях и публиковать контент нашего веб-сайта на своих страницах. Сторонние рекламные файлы cookie собирают информацию, которая помогает адаптировать рекламу под ваши интересы на веб-сайтах Nike и сторонних сайтах. В некоторых случаях этот процесс включает в себя обработку ваших персональных данных. Подробнее об обработке персональных данных см. Политика конфиденциальности и использования файлов cookie. Отключение файлов cookie может привести к тому, что вам будет демонстрироваться реклама, которая не соответствует вашим интересам, или вы не сможете переходить в Facebook, Twitter и другие социальные сети и/или публиковать контент на своих страницах.
Тренировки
Шесть способов для бодрого пробуждения в отличном настроении
Заведи эти простые, рекомендованные экспертами привычки, чтобы получить заряд энергии и мотивации с самого утра.
Ставь будильник на одно и то же время каждый день Например, обычно ты просыпаешься в 7 часов, но по выходным спишь до 10. В воскресенье вечером тебе приходится переводить свои внутренние часы на три часа назад. Так считает доктор наук Мэттью Уокер, основатель и директор Центра сомнологии, а также член совета Nike Performance Council. «Это равноценно тому, чтобы летать каждые выходные из Сан-Франциско в Нью-Йорк и обратно, или тому, что мы называем „социальным джетлагом“, — говорит Мэттью. — Для нашего организма это мучение». По его словам, пробуждение в одно и то же время соответствует естественному циркадному ритму тела и снижает уровень тревожности.
Просыпайся под музыку Поставь песню в качестве сигнала будильника, чтобы чувствовать себя бодрее по утрам. Согласно новому исследованию, проведенному Мельбурнским королевским технологическим университетом (RMIT) в Австралии, это полезнее, чем просыпаться от резких или вибрирующих сигналов будильника. «Мы считаем, что резкие звуки могут нарушить нормальную работу мозга в момент пробуждения, а мелодичные звуки бодрят и помогают проснуться», — рассказывает соавтор исследования и доцент RMIT Адриан Дайер в пресс-релизе. Чтобы узнать, какое сочетание мелодии и ритма будет наиболее эффективным, потребуются дополнительные исследования, но уже сейчас понятно, что любая песня лучше, чем резкий сигнал.
Не переводи будильник Откладывание будильника может быть очень приятным в конкретный момент, но для тела и мозга это крайне не полезно, уверена Шери Ма, доктор медицинских наук, сотрудник центра UCSF по изучению работоспособности человека и член совета Nike Performance Council, которая специализируется на сне и работоспособности профессиональных атлетов. «Ты просто крадешь время, которое можно было бы потратить на сон». Это время имеет решающее значение, считает Шери: «Раннее утро — это фаза самого быстрого сна, это очень важно для хорошей работы памяти».
Сделай несколько вдохов Что в первую очередь делают большинство людей, открыв глаза? Берут телефон, чтобы прочитать электронную почту, уведомления и новости. «Ощущение срочности вызывает выброс кортизола, гормона стресса, в организме и в мозге», — говорит Белиса Вранич, доктор психологии и клинический психолог из Нью-Йорка. Белиса предлагает решение в своей новой книге «Дыхание для воинов: как прервать стресс-реакцию» (Breathing for Warriors: Interrupt the stress response). После пробуждения, но перед тем, как встать с кровати, выполни три дыхательных цикла диафрагмального дыхания, медленно и глубоко вдыхая через нос, а затем медленно выдыхая через рот. Эти глубокие, успокаивающие вдохи помогут настроить организм с симпатической реакции («бей или беги») на парасимпатическую («отдых и усвоение») и задать спокойный тон предстоящему дню.
Начинай день с благодарности Чувство благодарности улучшает настроение и благотворно отражается на всем. После пробуждения подумай о том, чего ты очень ждешь. Это может быть тренировка, рассвет или пятница. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Личность и индивидуальные различия», психологическое здоровье положительно сказывается на физическом здоровье. Люди, которые перестают ценить то, что имеют, чаще испытывают проблемы со здоровьем и обращаются за помощью к специалистам.
Выпей теплый напиток Хороший сон достигается при снижении температуры тела примерно на 2–3 градуса. «Именно поэтому проще заснуть в помещении, где слишком холодно, а не слишком жарко», — говорит Мэттью. И наоборот, после пробуждения телу необходимо согреться, чтобы стать более активным. «Если у тебя есть автоматический термостат, следует установить прогрев помещения на пару градусов за 30 минут до пробуждения», — рекомендует Мэттью. Если термостата нет, Мэттью советует выпить что-то горячее — воду, чай или кофе, чтобы согреться.