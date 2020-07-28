Интенсив на 6 минут для всей семьи

От Nike Training
Эта быстрая тренировка поможет взбодриться и улучшить кровообращение.
Это короткая тренировка, но тебе точно не будет легко. Меньше чем за десять минут ты расшевелишь не только тело. Тебе и членам семьи придется включить воображение, объединив упражнения для тела с оригинальными задачами для ума.
Интенсив на 6 минут
Время заняться спортом всей семьей! Тема этой недели — «Терпение и упорство». Поэтому сделай несколько глубоких вдохов и выдохов и выложись на максимум с сегодняшней интенсивной тренировкой для разогрева. К тому же, она займет всего 6 минут, поэтому подойдет для детей любого возраста. Приготовьтесь поработать всей семьей.
Тренировка для ума
Движение всегда полезно для тела, но сегодня мы также будем тренировать наш ум. Выбери категорию (например, фиолетовая еда, любимые каши, слова на букву «у»). На каждом повторе члены семьи должны по кругу называть что-нибудь из выбранной категории. Например, во время прыжков «джампинг Джек» каждому нужно назвать имя известного спортсмена. Если кто-то задумывается или повторяется, он должен еще раз повторить движение.
Сложно придумать категорию? Ответ прямо перед тобой. Попроси детей использовать воображение, чтобы придумать пару интересных вариантов.
Тренировка для ума
Движение всегда полезно для тела, но сегодня мы также будем тренировать наш ум. Выбери категорию (например, фиолетовая еда, любимые каши, слова на букву «у»). На каждом повторе члены семьи должны по кругу называть что-нибудь из выбранной категории. Например, во время прыжков «джампинг Джек» каждому нужно назвать имя известного спортсмена. Если кто-то задумывается или повторяется, он должен еще раз повторить движение.
Сложно придумать категорию? Ответ прямо перед тобой. Попроси детей использовать воображение, чтобы придумать пару интересных вариантов.