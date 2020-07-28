Пять простых способов перейти на правильное питание

Диеты с низким содержанием жиров. Диеты с высоким содержанием жиров. Низкоуглеводные диеты. Безуглеводные диеты. Когда мы рассуждаем о питании, мы часто говорим о том, что можно и что нельзя есть. «Но то, как мы едим, имеет не менее важное значение для нашего здоровья и хорошего самочувствия», — говорит Джон Берарди, кандидат наук, один из основателей Precision Nutrition и член совета Nike Performance Council.
Джон, специалист по биохимии питания, работает с атлетами, чтобы помочь им улучшить результаты и ускорить восстановление с помощью диеты. Он руководствуется следующими пятью принципами здорового питания.