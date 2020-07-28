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Основы: 5 способов перейти на правильное питание

Диеты с низким содержанием жиров. Диеты с высоким содержанием жиров. Низкоуглеводные диеты. Безуглеводные диеты. Когда мы рассуждаем о питании, мы часто говорим о том, что можно и что нельзя есть. «Но то, как мы едим, имеет не менее важное значение для нашего здоровья и хорошего самочувствия», — говорит Джон Берарди, кандидат наук, один из основателей Precision Nutrition и член совета Nike Performance Council.

Пять простых способов перейти на правильное питание

Джон, специалист по биохимии питания, работает с атлетами, чтобы помочь им улучшить результаты и ускорить восстановление с помощью диеты. Он руководствуется следующими пятью принципами здорового питания.

  1. Не спеши
    В процессе жевания мы делим пищу на маленькие кусочки, которые легче перевариваются. Если ты будешь пережевывать пищу тщательно и медленно, ты действительно сможешь предотвратить расстройства пищеварительной системы и улучшить усвоение питательных веществ. Ты также сможешь получить большее наслаждение от еды. Если ты обычно принимаешь пищу быстро, попробуй класть вилку на тарелку, пока жуешь один кусочек, есть другой рукой, использовать палочки или превратить прием пищи в ментальную практику, фокусируясь на каждой вилке с едой.
  2. Ешь только то, что действительно необходимо
    Медленный прием пищи может помочь тебе понять, когда нужно остановиться. Например, если твой обычный прием пищи занимает 10 минут, попробуй увеличить это время до 13 или 15 минут. Когда чувствуешь, что ты можешь съесть больше, но можешь и остановиться, остановись (даже если на тарелке осталась еда). Если ты употребляешь достаточное количество пищи без переедания, твой организм не будет накапливать лишние калории в виде жира.
  3. Записывай
    Ты не сможешь изменить свои привычки питания, если не знаешь, что ешь. Вне зависимости от того, ведешь ли ты журнал или используешь приложение, записывай, что ты ешь, и как ты себя чувствуешь после каждого приема пищи или перекуса. Когда ты выявишь привычку, ты сможешь сократить потребление пищи, после которой ты чувствуешь утомление, и запастись едой, которая придает тебе энергию.
  4. Принимай пищу в компании
    Люди не едят «питательные вещества», они едят еду. И многие из нас едят на ходу, перед телевизором или за просмотром ленты в телефоне. Совместный прием пищи с семьей и друзьями (даже в виртуальном режиме) может снизить стресс, укрепить социальные связи и даже помочь тебе есть медленнее. Таким образом ты можешь лучше сосредоточиться на еде.
  5. Не вини себя за съеденное мороженое
    В процессе изменения привычек ты можешь начать относиться к некоторым продуктам как к врагам и придерживаться принципа «все или ничего». Это значит, что, оступившись один раз, ты будешь воспринимать это как необходимость начинать все с начала. Вместо этого тебе нужно постоянно стремиться достичь большего. Этого можно добиться, распределив продукты питания в зависимости от их полезности, начиная от тех, которые «нужно употреблять чаще» (например, чечевица), и заканчивая теми, которые «следует употреблять реже» (например, мороженое).

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