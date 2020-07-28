Коучинг

Основы: 4 шага для восстановления

Каждому человеку необходимо время для восстановления. На этом этапе происходит заживление мышц, в то время как разум успокаивается и расслабляется. «Восстановление — это не просто время для отдыха, а важнейший компонент любой программы тренировок», — говорит Сью Фальсоне, сертифицированный медицинский специалист по спортивной физиотерапии и член совета Nike Performance Council.

4 шага к восстановлению

В этой статье Сью расскажет о четырех основных способах восстановления после каждой тренировки, с помощью которых ты сможешь подготовить тело и ум к следующей тренировке.

  1. Движение и растяжка
    Сразу же после тренировки удели пару минут растяжке мышц, чтобы улучшить циркуляцию крови и подвижность суставов. Для уменьшения неприятных ощущений после тренировки используй массажный валик или мяч для лакросса. Также полезен массаж (подойдет даже непрофессиональный массаж, выполненный твоим партнером), который не только снимает усталость, но и стимулирует высвобождение окситоцина — гормона хорошего самочувствия.
  2. Питание и водный баланс
    Фрукты, овощи, белки и полезные жиры служат строительным материалом, необходимым организму для восстановления. Также для здоровья необходимы электролиты — микроэлементы, такие как магний и селен, которые организм теряет вместе с потом. Пополни запас электролитов с помощью кокосовой воды, бананов или пищевых добавок с низким содержанием сахара.
  3. Отдых и глубокое дыхание
    Во время напряженной тренировки задействуется симпатическая нервная система, поддерживающая организм в режиме «бей или беги». Однако восстановление происходит только во время работы парасимпатической нервной системы или в состоянии «отдыха и усвоения». В нужное состояние помогает перейти дыхательная медитация. После тренировки попробуй выполнить это упражнение: вдохни на счет «четыре», задержи дыхание на счет «четыре», выдохни на счет «четыре» и снова задержи дыхание на счет «четыре», после чего повтори весь процесс еще три раза.
  4. Полноценный сон
    Пока ты спишь, организм производит соматотропин — гормон роста человека, который помогает регулировать состав тканей тела и метаболизм. Другой гормон — кортизол — помогает регулировать цикл сна-бодрствования. Он заряжает энергией по утрам, но также может помешать заснуть ночью, если распорядок дня сбился. Чтобы поддерживать баланс этих гормонов, старайся ложиться спать каждый вечер в одно и то же время и уделять сну не менее семи часов.

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