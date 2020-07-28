4 шага к восстановлению

Каждому человеку необходимо время для восстановления. На этом этапе происходит заживление мышц, в то время как разум успокаивается и расслабляется. «Восстановление — это не просто время для отдыха, а важнейший компонент любой программы тренировок», — говорит Сью Фальсоне, сертифицированный медицинский специалист по спортивной физиотерапии и член совета Nike Performance Council.
В этой статье Сью расскажет о четырех основных способах восстановления после каждой тренировки, с помощью которых ты сможешь подготовить тело и ум к следующей тренировке.