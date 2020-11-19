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      3 необычных способа перейти на правильное питание

      Питаться правильно не всегда легко, особенно если ты испытываешь стресс, хочешь побаловать себя вкусненьким или слишком устаешь, чтобы думать о готовке. Вот несколько идей от экспертов, которые помогут тебе есть более здоровую пищу.

      3 необычных способа перейти на правильное питание
      1. Почисти ленту
        Люди, на которых мы подписываемся в социальных сетях, заставляют нас смеяться, вдохновляют на тренировки или дают идеи для украшения дома. Одно из недавних исследований, опубликованных в журнале Appetite, показало, что твоя виртуальная сеть также может повлиять на то, что ты ешь. Когда участники видели, что их друзья по Facebook хорошо относятся к вредной еде, они с большей вероятностью употребляли нездоровую пищу. А когда они думали, что их друзья едят больше фруктов и овощей, они делали то же самое. «Мы не знаем наверняка, но одной из причин такого результата может быть тот факт, что мы используем наше восприятие чужого поведения, чтобы адаптироваться и получить одобрение со стороны друзей», — говорит ведущий автор исследования Лили Хокинс, кандидат наук, аспирант Астонского университета в Англии.

        Зная это, ты можешь отменить подписку на всех, кто публикует фотографии бургеров и выпечки, или скрыть их посты. Ты также можешь найти людей, чьи привычки тебе хотелось бы перенять. Ты можешь подать хороший пример другим. «Следи за тем, что ты публикуешь, — говорит Лили, — и знай, что ты можешь помочь своим друзьям изменить поведение и сделать более здоровый выбор».
      2. Говори «спасибо»
        Одно из недавних исследований, опубликованных в Journal of Experimental Social Psychology (Журнал экспериментальной социальной психологии), показало, что небольшая демонстрация благодарности может мотивировать молодых людей употреблять здоровую пищу. В начале исследования участники сообщали о своих привычках питания. После этого раз в неделю в течение двух недель каждый участник исследования писал письмо, в котором выражал благодарность самому себе или кому-то другому, или просто рассказывал о повседневных занятиях, а затем отвечал на ряд вопросов, в том числе на вопрос о том, насколько благодарным он себя чувствует в этот момент. После этого участникам предлагали попробовать питаться более здоровой пищей в течение нескольких недель. Люди, которые испытывали самую высокую степень благодарности после написания письма, сообщили о самых значительных изменениях в привычках питания.

        «Благодарность может вдохновить нас на самосовершенствование в разных аспектах, включая здоровье, — говорит Меган М. Фриц, кандидат наук, руководитель исследования из Калифорнийского университета в Риверсайде. — Когда ты выражаешь благодарность, ты чувствуешь вдохновение от людей, которые находятся рядом, и понимаешь, насколько важно для них твое благополучие». Меган отмечает, что для того, чтобы перейти на более правильное питание, необходимо найти индивидуальные способы выражения благодарности людям и вещам, которые действительно заставляют тебя чувствовать благодарность.
      3. Смотри на зеленое
        Ты можешь выбрать тарелку каши вместо пиццы, просто посмотрев в окно из кухни. Согласно исследованию, проведенному в Университете Плимута в Англии, глядя на зелень на открытом воздухе, в частности на сад, траву, кустарники, деревья и другую растительность, можно улучшить настроение и снизить потребность в нездоровой пище, алкоголе и даже сигаретах. «Наши результаты свидетельствуют о том, что визуальное воздействие зеленого цвета может повысить настроение, что обычно приводит к уменьшению потребности в еде», — говорит Лианна Мартин, кандидат наук и исследователь университета.

        Несмотря на то, что по этой теме необходимы дальнейшие исследования, ты можешь добиться еще большего эффекта, добавив зелень в интерьер дома. «Комнатные растения или растения за окном также могут помочь тем, кто пытается справиться с потребностью в нездоровой пище», — говорит Лианна.

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