Три психологических способа преодолеть тренировочное плато

2. Пассивное отвлечение: для уже знакомых упражнений, которые всё еще даются с трудом, или упражнений, где для успеха нужен небольшой толчок.



Давая мозгу возможность немного отвлечься, например с помощью музыки, можно сделать тренировку приятнее и эффективнее. «Правильная музыка может не только повысить мотивацию за счет вдохновляющего текста и заводного ритма, но и укрепить сигналы мозга, отвечающие за включение мышц», — говорит Марчело Биглиасси, доктор наук, доцент психофизиологии во Флоридском международном университете в Майами. Марчело принял участие в исследовании, опубликованном в журнале Physiology & Behavior, подтвердившим эти данные. Как это работает? Концентрация на окружении отвлекает мозг от усталости.



«Для бега, езды на велосипеде, тренировок со свободным весом или упражнений ВИИТ подходящей музыкой будет та, которая тебе нравится», — говорит Марчело. Попробуй разные жанры, чтобы найти наиболее подходящий для тебя. Ты можешь любить хип-хоп, а потом понять, что тебе очень нравится гранж 90-х. «Чем интенсивнее нагрузка, тем лучше будут работать песни с сильным текстом или строчками, которые напоминают тебе о твоих сильных сторонах, — добавляет Марчело. — Потому что они могут пробудить в тебе энергию и повысить активность мышц, когда тебе это нужно».



P.S. Если ты просто хочешь отключиться, чтобы время пролетело незаметно, например, во время прогулки на свежем воздухе или утомительной сессии на кардиотренажере, то аудиокнига или подкаст отлично для этого подойдут.





3. Активное отключение: для очень, очень тяжелых тренировок, в которых ты всё еще совершенствуешься.



«Физически выматывающие тренировки, такие как бег по труднопроходимому маршруту, быстро опустошают твой психологический ресурс и вскоре заставляют тебя замедлиться или окончательно остановиться, — говорит Ленни. — Поэтому иногда тебе нужно полностью отвлечься, чтобы не думать о тяжелой нагрузке».



На самом деле, в одном из своих исследований Ларс обнаружил, что отвлечение внимания — в данном случае, с помощью математической задачи — позволило предотвратить наступление усталости во время упражнений на выносливость мышц корпуса у пациентов с больной спиной. Это лишь один (весьма конкретный) пример того, как полная сосредоточенность мозга на сторонней задаче позволяет не думать об активности тела, позволяя продолжать движение, даже не думая о том, чтобы остановиться.



Эта техника отключения лучше всего работает, когда ты не первый раз выполняешь трудную тренировку и знаешь, чего ожидать. В противном случае ты рискуешь получить травму. Но есть еще одна причина: «В частности, когда ты выполняешь одно и то же упражнение в одном и том же окружении, ты всегда знаешь, на каком моменте боль настигла тебя в прошлый раз, — говорит Ленни. — Ты думаешь: „Впереди эта сложная горка“ или „неровная местность“, или „Та часть пути, где ужасно печет солнце“». Подобные негативные ожидания сказываются на физическом состоянии. «Мышцы плечевого пояса сжимаются, дыхание учащается, а пульс автоматически поднимается», — говорит Ленни. Иными словами, ты теряешь энергию еще до той самой «тяжелой» части.



Что же делать? В следующий раз, когда тебе не удастся установить новый личный рекорд на безопасной местности (то есть не на обочине дороги), попробуй позвонить члену семьи или другу и обсудить что-то интересное или сложное, чтобы вы оба могли говорить и слушать. Или мысленно сыграй во что-нибудь во время активности, например сосчитай сколько людей в синем ты встретишь на пути. Либо просто поболтайте с партнером по бегу прямо во время тренировки. «Это позволяет не думать о дискомфорте, — говорит Ленни. — особенно если вы ведете приятную беседу. Ты будешь чувствовать себя более расслабленно и открыто, а также дышать полной грудью, вместо того чтобы ненамеренно учащать дыхание».



Ну и напоследок, это еще одна причина позвонить близким.