3 вида выпадов для укрепления ног

От Nike Training
Тренируйся, чтобы быстрее бегать и развить силу и устойчивость в движении.
Сильные ноги — это основа любых движений и тренировок. Мы предлагаем тебе серию из трех выпадов от мастер-тренера Nike Кирсти Годсо, которые помогут тебе достичь новых целей.
Если ты хочешь сильные ноги, чтобы заниматься бегом, тяжелой атлетикой и активными видами спорта, у нас есть два слова: выпады вперед. Это фундаментальное упражнение без снаряжения помогает укрепить кор, ягодицы, квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра, икры и небольшие мышцы в области коленей и лодыжек, при этом устраняя дисбаланс. Это означает, что со временем ты не только сможешь справляться с большим весом, но и улучшишь баланс и стабилизацию, что принесет пользу при любых движениях.
Меняя направление, скорость или интенсивность движения при выпаде вперед, ты задействуешь дополнительные группы мышц, добавляешь кардионагрузку и наполняешь мышцы ног силой, которая поможет в любом виде спорта.
Не знаешь, как продвинуться? Не беспокойся. Эти варианты упражнения на нижнюю часть тела от мастер-тренера Nike Кирсти Годсо помогут тебе начать тренироваться по-новому.
Три важных момента до начала тренировки
Три варианта выпадов, которые можно попробовать прямо сейчас
Это трио, в отличие от стандартного выпада вперед, поможет прокачать мышцы под разными углами и в разных плоскостях. Начни с одного подхода по 8–10 повторов на каждую ногу для каждого упражнения или выбери одно упражнение и выполни 2–3 подхода по 8–10 повторов на каждую ногу. Старайся выполнять качественные повторы (более медленное, контролируемое движение), используя вес собственного тела. Когда наберешься опыта, можешь начать добавлять отягощение или увеличивать количество повторов и подходов, но всегда помни о правильной технике выполнения.
1. Боковые выпады
Задействованные мышцы: пресс, ягодицы, квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра, икроножные мышцы
Упрости задачу
Двигайся еще медленнее. Также попробуй сделать меньшее количество подходов и повторов, пока не разовьешь равновесие и силу.
Усложни задачу
Добавь вес. Ты можешь удерживать штангу на плечах, взять в каждую руку по гантели или держать прямо перед собой гирю, гантели или набивной мяч (держать у груди, согнув руки). Чтобы повысить нагрузку на верхнюю часть тела, отводи снаряд от себя во время выпада.
2. Изометрический перекрестный выпад
Задействованные мышцы: пресс, ягодицы, квадрицепсы, мышцы задней и внутренней поверхности бедра, икроножные мышцы
Упрости задачу
Просто делай перекрестный выпад (шаги 1 и 2) без изометрических движений в сторону.
Усложни задачу
Добавь вес, удерживая гирю или гантель перед собой.
3. Выпад вперед с выпрыгиванием
Задействованные мышцы: пресс, ягодицы, квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра, икроножные мышцы
Упрости задачу
Выполни выпад назад с выпрыгиванием. Для этого поставь одну ногу в выпад назад, а затем прыгни вверх, опираясь на переднюю ногу, и подними колено до уровня груди.
Усложни задачу
Удерживай в каждой руке легкий вес, чтобы увеличить сопротивление.
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