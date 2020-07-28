3 вида выпадов для укрепления ног

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Движение

Три вида выпадов для сильных ног

От Nike Training

Тренируйся, чтобы быстрее бегать и развить силу и устойчивость в движении.

Сильные ноги — это основа любых движений и тренировок. Мы предлагаем тебе серию из трех выпадов от мастер-тренера Nike Кирсти Годсо, которые помогут тебе достичь новых целей.

Если ты хочешь сильные ноги, чтобы заниматься бегом, тяжелой атлетикой и активными видами спорта, у нас есть два слова: выпады вперед. Это фундаментальное упражнение без снаряжения помогает укрепить кор, ягодицы, квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра, икры и небольшие мышцы в области коленей и лодыжек, при этом устраняя дисбаланс. Это означает, что со временем ты не только сможешь справляться с большим весом, но и улучшишь баланс и стабилизацию, что принесет пользу при любых движениях.

Меняя направление, скорость или интенсивность движения при выпаде вперед, ты задействуешь дополнительные группы мышц, добавляешь кардионагрузку и наполняешь мышцы ног силой, которая поможет в любом виде спорта.

Не знаешь, как продвинуться? Не беспокойся. Эти варианты упражнения на нижнюю часть тела от мастер-тренера Nike Кирсти Годсо помогут тебе начать тренироваться по-новому.

Три важных момента до начала тренировки

  1. Сделай разминку
    Потрать несколько минут, чтобы размять мышцы ног и бедер. Растяжка в выпаде для бегунов на обе стороны, отведение ноги в сторону в положении стоя на коленях и вращения по большому кругу с опорой на четыре точки или упражнение «скалолаз» помогут активировать ягодицы и мышцы корпуса, а также раскрыть тазобедренные суставы и увеличить диапазон движений.
  2. Учитывай скорость
    Если твоя цель — полностью задействовать как можно больше мышечных волокон, чтобы развить мышечную силу и выносливость, выполняй каждый повтор, контролируя каждое движение. Держи мышцы кора в напряжении. Если хочешь ускорить пульс, выполняй повторы как можно быстрее или даже добавь прыжок при смене ног. Не сдерживай себя ни в чем, пока можешь соблюдать правильную технику выполнения.
  3. Освой классический выпад вперед
    Не нужно переходить к более продвинутым вариациям, пока не сможешь правильно выполнить базовую версию движения. Вот как это сделать:

    Встань прямо, стопы на ширине бедер, руки по бокам. Напряги мышцы кора и опусти руки к бедрам, выставив ногу вперед. Согни обе ноги под углом 90 градусов. Колено ноги, которая стоит впереди, не должно выступать за носок. Удерживая вес на передней ноге (другая нога просто помогает сохранять равновесие), оттолкнись от передней стопы, чтобы вернуться в исходное положение. Это один повтор. Повтори упражнение с другой ногой.

Три варианта выпадов, которые можно попробовать прямо сейчас

Это трио, в отличие от стандартного выпада вперед, поможет прокачать мышцы под разными углами и в разных плоскостях. Начни с одного подхода по 8–10 повторов на каждую ногу для каждого упражнения или выбери одно упражнение и выполни 2–3 подхода по 8–10 повторов на каждую ногу. Старайся выполнять качественные повторы (более медленное, контролируемое движение), используя вес собственного тела. Когда наберешься опыта, можешь начать добавлять отягощение или увеличивать количество повторов и подходов, но всегда помни о правильной технике выполнения.

1. Боковые выпады

Задействованные мышцы: пресс, ягодицы, квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра, икроножные мышцы

3 вида выпадов для укрепления ног
  1. Поставь стопы на ширину бедер, руки вытянуты вдоль туловища.
  2. Напряги мышцы пресса и сцепи руки перед собой на уровне груди, чтобы было проще удерживать равновесие. Сделай широкий шаг в сторону, перенеси вес на эту ногу и согни ее, отводя бедра назад и опускаясь в присед. Вытяни другую ногу, обе стопы направлены вперед.
  3. Хотя тебе нужно слегка наклониться вперед от бедер, старайся держать спину прямой, а грудь раскрытой, и сохраняй естественный прогиб в нижней части спины.
  4. Оттолкнись от пола стопой согнутой ноги, чтобы вернуться в исходное положение. Это один повтор.
  5. Поменяй ноги и повтори упражнение.

Упрости задачу

Двигайся еще медленнее. Также попробуй сделать меньшее количество подходов и повторов, пока не разовьешь равновесие и силу.

Усложни задачу

Добавь вес. Ты можешь удерживать штангу на плечах, взять в каждую руку по гантели или держать прямо перед собой гирю, гантели или набивной мяч (держать у груди, согнув руки). Чтобы повысить нагрузку на верхнюю часть тела, отводи снаряд от себя во время выпада.

2. Изометрический перекрестный выпад

Задействованные мышцы: пресс, ягодицы, квадрицепсы, мышцы задней и внутренней поверхности бедра, икроножные мышцы

3 вида выпадов для укрепления ног
  1. Стопы на ширине бедер, руки сцеплены перед собой на уровне груди для равновесия.
  2. Чтобы присесть, перенеси большую часть своего веса на одну ногу и отведи другую ногу назад, поставив ее под углом к передней ноге. Согни обе ноги под углом 90 градусов.
  3. Удерживая вес на передней ноге, напряги мышцы пресса и сделай выпад назад. Это один повтор.
  4. Продолжай переходить от перекрестного выпада к выпаду назад, при этом ноги согнуты под углом 90 градусов. Затем поменяй ногу и повтори.

Упрости задачу

Просто делай перекрестный выпад (шаги 1 и 2) без изометрических движений в сторону.

Усложни задачу

Добавь вес, удерживая гирю или гантель перед собой.

3. Выпад вперед с выпрыгиванием

Задействованные мышцы: пресс, ягодицы, квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра, икроножные мышцы

3 вида выпадов для укрепления ног
  1. Поставь стопы на ширину бедер, руки вытянуты вдоль туловища.
  2. Напряги мышцы пресса и сцепи руки перед собой на уровне груди, выставив ногу вперед. Согни обе ноги под углом 90 градусов. Удерживай вес на передней ноге (другая нога просто помогает сохранять равновесие).
  3. Опираясь на стояющую спереди ногу, взрывным движением прыгни как можно выше, поднимая колено этой ноги вверх до уровня бедра и опуская руки вниз и назад. Мягко приземлись в исходное положение. Это один повтор. Сразу же выполни следующий повтор.
  4. Выполни все повторы с одной стороны, затем поменяй ногу и повтори.

Упрости задачу

Выполни выпад назад с выпрыгиванием. Для этого поставь одну ногу в выпад назад, а затем прыгни вверх, опираясь на переднюю ногу, и подними колено до уровня груди.

Усложни задачу

Удерживай в каждой руке легкий вес, чтобы увеличить сопротивление.

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3 вида выпадов для укрепления ног

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