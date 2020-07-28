3 вида выпадов для укрепления ног

Тренируйся, чтобы быстрее бегать и развить силу и устойчивость в движении.

Сильные ноги — это основа любых движений и тренировок. Мы предлагаем тебе серию из трех выпадов от мастер-тренера Nike Кирсти Годсо, которые помогут тебе достичь новых целей.



Если ты хочешь сильные ноги, чтобы заниматься бегом, тяжелой атлетикой и активными видами спорта, у нас есть два слова: выпады вперед. Это фундаментальное упражнение без снаряжения помогает укрепить кор, ягодицы, квадрицепсы, мышцы задней поверхности бедра, икры и небольшие мышцы в области коленей и лодыжек, при этом устраняя дисбаланс. Это означает, что со временем ты не только сможешь справляться с большим весом, но и улучшишь баланс и стабилизацию, что принесет пользу при любых движениях.



Меняя направление, скорость или интенсивность движения при выпаде вперед, ты задействуешь дополнительные группы мышц, добавляешь кардионагрузку и наполняешь мышцы ног силой, которая поможет в любом виде спорта.



Не знаешь, как продвинуться? Не беспокойся. Эти варианты упражнения на нижнюю часть тела от мастер-тренера Nike Кирсти Годсо помогут тебе начать тренироваться по-новому.