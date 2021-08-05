Готовность к любым дистанциям: беговой протез Nike Sole 2.0 x Össur

Представь себе атлета мирового уровня, который сам мастерит для себя снаряжение в гараже при помощи ножниц и клея.

Звучит нелепо, но именно так обстояло дело у паралимпийской триатлонистки Сары Райнертсен. Ей приходилось отрезать подошву у обуви, чтобы приделать ее на свой беговой протез (специальный протез ноги, используемый для занятий спортом) для усиленного сцепления с покрытием.

«Мы можем сделать лучше!» — мгновенно отреагировал Тоби Хэтфилд, опытный инноватор Nike и бывший тренер по легкой атлетике, впервые увидев творение Сары. Так на свет появилась Nike Sole 1.0 — особая система усиления сцепления с быстрой заменой для фирменных беговых протезов Össur. Это революционное решение изменило правила игры для параатлетов со всего света, ведь оно позволяет им за считаные секунды поменять изношенную подошву на новую.

Несмотря на революционность версии 1.0, «мы никогда не создадим полностью идеальный продукт», как сказал Тоби в ролике выше. Это подтверждает, что в инновациях нет предела совершенству. Девять лет спустя новая команда атлетов и изобретателей перехватила эстафету и продвинулась в прогрессе еще дальше.

Из ролика ты узнаешь больше об идее Nike Sole 2.0. А статья ниже расскажет, в каком направлении развивался проект под руководством ведущего дизайнера проекта Джорджа Ксантоса.