Самый лучший день

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Завтра может стать твоим лучшим днем

Читай и узнавай о новых способах налаживать связи через спорт с помощью событий Nike.

Последнее обновление: July 10, 2021

В нашем новом ролике Best Day Ever («Лучший день») мы рассказываем о том, что бывает, если переосмыслить границы возможного.

Мы уверены, что каждый день — это возможность двигаться. Став членом клуба Nike, ты открываешь для себя спорт с новых сторон и можешь найти то, что тебе подходит. Будь то интенсивная тренировка или вылазка на природу с друзьями, ты всегда найдешь единомышленников, чтобы вместе заняться спортом онлайн или в реальной жизни.

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