Самый лучший день

В нашем новом ролике Best Day Ever («Лучший день») мы рассказываем о том, что бывает, если переосмыслить границы возможного.

Мы уверены, что каждый день — это возможность двигаться. Став членом клуба Nike, ты открываешь для себя спорт с новых сторон и можешь найти то, что тебе подходит. Будь то интенсивная тренировка или вылазка на природу с друзьями, ты всегда найдешь единомышленников, чтобы вместе заняться спортом онлайн или в реальной жизни.