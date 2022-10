Começa a coleção de sapatilhas do teu pequenote com as lendárias AF1. Com a sua pele macia, sola em borracha resistente e design de Swoosh inconfundível, há muito tempo que são um ícone (desde a década de 80). Esta edição exibe uma modernização retro inspirada na nossa história com grafismos com o estilo dos anos 70 na língua, no calcanhar e nos atacadores. São espetaculares!

Cor apresentada: Sail/Azul médio/Preto/Azul Chill

Estilo: DV0753-100