Correr faz parte do teu ritual diário, com cada passo a aproximar-te dos teus objetivos pessoais. Deixa que as Nike Air Zoom Pegasus 39 te ajudem a atingir novos patamares com o seu design intuitivo, quer estejas a treinar ou a correr. Mais leves na parte de cima do que as Pegasus 38 e ideais para usar em qualquer estação, oferecem uma sensação de suporte para ajudar a manter a contenção nos pés, enquanto o amortecimento por baixo do pé e as unidades Zoom Air duplas (mais uma do que as Peg 38) conferem um impulso adicional à tua passada. Esta versão apresenta um exterior com cores brilhantes que destaca a tua presença na estrada. Está na hora de levantar voo.

Cor apresentada: Photon Dust/Laranja Total/Light Iron Ore/Mint Foam

Estilo: DQ4339-001