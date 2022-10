O modelo clássico e vencedor do Michael Jordan está de regresso. Desta vez, numa versão concebida para o golfe. As AJ12 Low entram em ação no campo de golfe com uma unidade Zoom Air elástica a todo o comprimento, além de uma sola exterior híbrida com tração integrada e sete bicos amovíveis. Na parte superior, as linhas de costuras inspiradas no nascer do sol remetem para o design original de 1996 e para os maiores momentos rumo ao título dessa época (lembram-se do lançamento certeiro do MJ no primeiro jogo após o apito final?). Com looks lendários e caraterísticas dignas de uma estrela, nada te pode impedir de atingires os últimos nove buracos. Está na altura de praticares o teu swing.

Cor apresentada: Branco/Prateado metalizado/Vermelho Varsity/Azul French

Estilo: DH4120-101