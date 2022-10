No jogo atual, os jogadores mais lentos são visados e ficam mais expostos. Os criadores de espaço resistem. As Nike Air Zoom G.T. As Cut 2 ajudam a parar num instante e a acelerar pelo espaço vazio com um design com uma sensação de proximidade ao solo que minimiza o contacto com o campo durante as mudanças de direção. Distingue os jogadores dos criadores de jogo com um modelo concebido para criar distinção, mas com suporte suficiente para que te mantenhas em atividade durante todo o dia.

Cor apresentada: Preto/Desert Berry/Azul Valerian/Branco Summit metalizado

Estilo: DJ6015-003