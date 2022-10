Prepara-te para o jogo, aperta os atacadores das AJ e vence a partida ao canalizar as habilidades do "Taco Jay". A 36.ª geração das Air Jordan celebra as novas superestrelas do jogo e este modelo inspira-se no Jayson Tatum. Combinando o estilo do túnel com tecnologia de alto desempenho, o design presta homenagem à intensidade do Jay em campo, enquanto as cores escaldantes inspiradas em molho picante e queijo remetem para a sua comida favorita pós-jogo.

Cor apresentada: Citron Pulse/Verde Atomic/Cone/Preto

Estilo: DQ6866-803