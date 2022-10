As texturas clássicas do outono combinam com os looks fora de campo das Air Trainer 1. Consideradas uma das sapatilhas mais lendárias da Nike, passaram de ser uma escolha óbvia para o ginásio para uma peça essencial do guarda-roupa graças ao seu look adaptável e ao conforto intransigente. As sobreposições em camurça verde Enamel elevam o look e a sensação, enquanto o Sail Swoosh, a tira no antepé e a sola exterior conferem um look retro fácil de combinar. Para onde irás com as tuas Trainer?

Cor apresentada: Verde Enamel/Branco Summit/Coconut Milk/Sail

Estilo: DX4462-300