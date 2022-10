As Nike Air More Uptempo devem tudo a Wilson Smith, o designer por trás do seu look lendário. Das grandes A-I-R nos dois lados à unidade Air debaixo do pé, estas sapatilhas deixaram um rasto nos campos de basquetebol dos anos 90 para se tornarem parte do legado de Smith e da história da Nike. Resistentes e concebidas a pensar nas brincadeiras, este par homenageia Smith tecendo detalhes, como a sua assinatura, no design.

Cor apresentada: Sail/Light Thistle/Rosa Foam/Preto

Estilo: DQ0514-100