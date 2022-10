Exibe nas ruas um estilo original de basquetebol com as Air More Uptempo. Os detalhes em pele enrugada e os toques enérgicos de Action Grape conferem um estilo de moda vanguardista ao ícone dos anos 90, cujo grafismo em estilo graffiti sempre foi um dos aspetos mais ousados e favoritos fora do campo. O amortecimento Air visível proporciona o conforto de que precisas, enquanto as tiras elásticas sobre a língua mantêm um estilo elegante, quer as uses apertadas ou desapertadas.

Cor apresentada: Preto/Preto/Dourado metalizado/Action Grape

Estilo: DV1879-001