Traz o estilo clássico do basquetebol de volta para as ruas com as Nike Air More Uptempo '96. As unidades Nike Air no antepé, na parte central do pé e no calcanhar ajudam estas sapatilhas a fazer jus ao seu nome colocando amortecimento confortável debaixo do pé. A parte superior em camurça e tecido inspirada nos graffitis da década de 90 acrescenta um estilo arrojado e robusto a um design resistente.

Cor apresentada: Caqui Cargo/Pecan/Laranja Alpha/Preto

Estilo: DX2669-300