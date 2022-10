No mundo Air Max, é um novo dia com as Nike Air Max Dawn.Trazemos um estilo clássico com detalhes em camurça macia e criamos um look do futuro com, pelo menos, 20% de materiais reciclados.Simples, versáteis e amortecidas com tecnologia Air, é impossível as crianças começarem o dia de forma errada com estas sapatilhas.

Cor apresentada: Preto/Prateado metalizado/Laranja Total/Branco Summit

Estilo: DC9318-002