Equipa-te com estilo com as Air Max 97. O seu design icónico conta com um toque renovado graças aos materiais premium, como a pele com fissuras e a camurça macia. O look original, inspirado nos comboios de alta velocidade japoneses e em gotículas de água, continua a ser o centro das atenções, enquanto as cores fáceis de combinar permitem-te sair rapidamente à rua. O amortecimento Nike Air a todo o comprimento proporciona conforto de primeira classe.

Cor apresentada: Castanho médio/Mushroom/Muslin/Rosa Foam

Estilo: DQ8996-200