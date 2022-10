Pousa o copo de leite: o poder das Air Max 95 chegou e trouxe um estilo tão incrível que o sentes em cada osso do corpo. Inspirada no corpo humano e na estética de pista dos anos 90, a silhueta explora "The Anatomy of Air" (anatomia da tecnologia Air) com uma paleta de cores inspirada no esqueleto humano e um estampado na sola intermédia que representa o interior de um osso. Para terminar, apresentam camurça premium, detalhes que brilham no escuro e uma surpresa na parte inferior.

Cor apresentada: Branco Summit/Cinzento Cool/Cinzento Wolf/Light Bone

Estilo: DV2593-100