Exibe o teu estilo com as Air Max 95 QS. Inspirada no corpo humano e na estética de pista dos anos 90, a silhueta explora "The Anatomy of Air" (anatomia da tecnologia Air) com uma dose saudável de cores inspiradas nos músculos. Se isto não for suficiente, os painéis laterais emblemáticos (em camurça premium) apresentam costuras decorativas para uma textura fibrosa mais apelativa do que as pessoas que passam a vida no ginásio a levantar pesos.

Cor apresentada: Vermelho Team/Vermelho University/Coral Chalk/Branco Summit

Estilo: DM0012-600