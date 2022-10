Inspiradas no corpo humano e no ADN de running, as Nike Air Max 95 Essential combinam um conforto inacreditável com um estilo que capta as atenções. Os emblemáticos painéis laterais representam os músculos, enquanto a unidade Nike Air visível no calcanhar e no antepé amortece cada passada.

Cor apresentada: Branco/Cinzento Fog/Branco

Estilo: CT1268-100