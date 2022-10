O regresso do clássico. Inspiradas no corpo humano e na estética de pista dos anos 90, as Nike Air Max 95 combinam um conforto inacreditável com um estilo que capta as atenções. Os emblemáticos painéis laterais elevados exibem uma mistura rica de materiais premium, enquanto a unidade Air visível no calcanhar e no antepé amortece cada passada.

Cor apresentada: Cinzento Fog/Coconut Milk/Prateado Reflect/Rosa Foam

Estilo: DX2670-001