Deixa que o estilo AF1 clássico e fácil de usar esteja à altura da ocasião com as Nike Air Force 1 PLT.AF.ORM. A sola intermédia elegantemente moldada e elevada proporciona um look moderno ao franchise do basquetebol. Com pele que envelhece com uma perfeição macia, boca esculpida e espuma amortecida por baixo do pé, estas sapatilhas únicas permitem-te captar atenções com conforto.

Cor apresentada: Verde Barely/Castanho Velvet/Mint Foam/Verde Enamel

Estilo: DX3730-300