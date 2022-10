Melhora o teu estilo fora do campo com as Nike Air Force 1 Mid React. Combinando conforto moderno com um estilo lendário do basquetebol, proporciona uma sensação futurista. A palmilha interna coloca a tecnologia React na posição perfeita para que possas usufruir de um amortecimento macio e com impulsão. A combinação rica de materiais na parte superior confere uma expressão arrojada ao look histórico do basquetebol.

Cor apresentada: Branco Summit/Cinzento Fog/Barely Grape/Branco Summit

Estilo: DQ1872-101