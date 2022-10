Estas Nike AF1 são as novas campeãs mundiais! Celebra com estas sapatilhas clássicas inspiradas no teatro da luta livre. Ostenta os detalhes em dourado como se não houvesse ninguém melhor do que tu. Exibe o look arrojado com pele resistente com fissuras. Concebidas para utilização no dia a dia, sente-te como um campeão, desde o apito inicial até ao último golpe.

Cor apresentada: Branco/Pure Platinum/Preto/Preto

Estilo: DQ0300-100