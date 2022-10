A celebrar 40 anos a desafiar os limites do desporto e da moda. Estilo oriundo de Beaverton, Oregon. Representantes do ano de 1982. Uma peça essencial testada e comprovada para qualquer conjunto. Com um estilo inspirado no basquetebol. As primeiras. As únicas. As tuas Nike Air Force 1 High.

Cor apresentada: Sail/Branco/Dourado metalizado/Azul Jay

Estilo: DQ7584-100