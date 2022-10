As Nike Air Force 1 Fontanka permitem que te deixes levar por uma nova onda de conforto e estilo. Elevando a fasquia com a sua sola intermédia elevada e uma parte superior em camadas, o design celebra o mundo underground rebelde da cena rave. As sobreposições em pele macia genuína e sintética em tons neutros clássicos conferem um estilo intemporal, com um toque de amarelo discreto que ajuda a que estas sapatilhas se destaquem. Se isto não for suficiente, uma unidade tipo "cassete" de espuma React extremamente macia no calcanhar contribui para um look arrojado e retro.

Cor apresentada: Branco Summit/Sail/Light Bone/Celery

Estilo: DV6984-100