Enfrenta os terrenos exigentes do exterior.As Nike ACG Air Nasu 2 aumentam a durabilidade com uma parte superior não rasgável e detalhes reforçados para suportar as exigências do trilho.Contam com elementos de malha na parte superior e forro no interior para te ajudar a manteres-te no teu caminho com uma sensação respirável e sustentada.A sola exterior em borracha aderente é realçada com saliências concebidas para ajudar a conferir tração ao percorrer superfícies molhadas e rochosas.

Cor apresentada: Preto/Anthracite/Preto

Estilo: DC8296-002