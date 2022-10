Supera o mau tempo com as luvas Nike Therma-FIT. Foram fabricadas com material resistente que ajuda a proteger-te do frio, para que possas manter a concentração no jogo. As palmas texturizadas ajudam a agarrar melhor a bola para reposições em jogo e lançamentos com rapidez.

Cor apresentada: Preto/Verde Rough/Kumquat

Estilo: DQ6071-013