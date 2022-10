Todas as equipas têm as suas verdadeiras cores, uma identidade inconfundível que as distingue do resto da liga. Prestando homenagem a um vasto legado no basquetebol, esta camisola Boston Celtics inspira-se no look que os profissionais usam em campo, desde os detalhes da equipa à malha leve com drenagem de suor. Ajuda a manter a secura e a frescura dentro e fora do campo enquanto apoias o teu jogador favorito e o desporto que tanto adoras.

Cor apresentada: Clover

Estilo: DN1997-312