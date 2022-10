Desde tintas com relevo até estampados vistosos, a década de 90 foi uma época de experiências selvagens e divertidas ao nível da moda e da cultura. Esta foi a década que deu início à jornada a solo do emblemático logótipo Swoosh. Presta homenagem à história, ao mesmo tempo que promoves o futuro do desporto, com a camisola de treino sem mangas Nike Dri-FIT One Luxe Icon Clash. O tecido extremamente macio com drenagem de suor e alças racerback ajuda a manter a frescura durante atividades intensas. Com o logótipo Swoosh a adornar o peito e um estampado irreverente, vais sentir-te confiante, independentemente das circunstâncias. Este produto é fabricado com, pelo menos, 75% de fibras de poliéster reciclado.

Cor apresentada: Preto/Preto/Verde Atomic

Estilo: DM7645-011