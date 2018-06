Desporto: Skateboard

Movimento de assinatura: Fronstside Feeble

Maior desafio: A minha lesão recente. É a minha primeira grande lesão e

no início foi um choque para mim, mas sei

que vou voltar mais forte.

Maior Vitória: Ganhar o ouro feminino na competição de rua

X Games 2017.

Fora do desporto: Adoro karaoke. Adoro cantar!

3 coisas de não prescindo: A minha família, o skateboard e a música.

O que mais gosto no sutiã Motion Adapt: É muito natural, como se fizesse parte de mim.