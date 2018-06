PATRICK MOURATOGLOU,

PRESIDENTE E FUNDADOR Um dos treinadores mais influentes no mundo,

Patrick trabalhou com jogadores de elite, tais como

Marcos Baghdatis e Grigor Dimitrov. Treina atualmente

Serena Williams que, desde 2012, ganhou 10 grand

slams e 2 medalhas olímpicas de ouro sob a sua

orientação, tornando-se número 1 do mundo. A

estabelecer as bases para a Mouratoglou Tennis

Academy e no centro da filosofia de treino, continua

a trabalhar em parceria com os treinadores e jogadores.