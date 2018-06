NOA KRZNARIC,

CROÁCIA

Noa Krznaric, nativa da Croácia, detém o ranking mais

alto do quadro de classificação mundial SUB 14. Chamou

a atenção de treinadores a nível mundial, ganhou vários

títulos como o torneio Eddie Herr SUB 12 e chegou à

final do torneio Orange Bowl SUB 12.