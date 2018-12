DASHA

LOPATETSKAYA,

UCRÂNIA Trata-se de uma talentosa ucraniana jovem cujo

encanto aumenta com todas as suas vitórias.

Vencedora dos campeonatos do mundo de ténis

ITF de juniores SUB 14, as conquistas de Dasha

no torneio levaram a sua equipa à vitória na Orange

Bowl de juniores SUB 12 e, em 2017, a às finais da

Les Petits As em Tarbes.