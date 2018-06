ABERTURA DA BANDA IT COM INCLINAÇÃO PARA A FRENTE Benefícios: Estica as bandas iliotibiais, costas, ancas e partes inferiores traseiras das pernas (isquiotibiais, gémeos) 1. Coloca-te em posição de Cão virado para baixo. Inclina o cóccix para cima, de modo a formar um triângulo. Com os calcanhares no

chão e as pernas direitas, empurra o umbigo na direção da coluna. Comprime o peito na direção dos pés e descontrai a

cabeça e o pescoço. 2. Coloca o pé direito entre as mãos. 3. Roda o tronco, mantém a palma esquerda no chão e estica a mão direita para cima. Mantém a perna de trás direita.

Mantém. 4. Endireita a perna da frente, puxando a partir das ancas. Posiciona o pé de trás na diagonal. Mantém esta posição durante 25 segundos. 5. Coloca a mão direita para baixo e roda as ancas, os braços e o peito para a esquerda, abrindo. Descontrai o pescoço e os

ombros. Mantém esta posição durante 25 segundos. Repete a sequência no outro lado. 6. Coloca o pé direito entre as mãos. Coloca-te em posição de Cão virado para baixo. Inclina o cóccix para cima de modo a

formar um triângulo. Com os calcanhares no chão e as pernas direitas, empurra o umbigo na direção da coluna. Comprime o

peito na direção dos pés e descontrai a cabeça e o pescoço. Repete este procedimento durante 3 minutos.