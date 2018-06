REDEFINE O CONCEITO DE "PLANO".

Se consideras que deixar a inclinação da passadeira a "0" é equivalente a correr numa superfície plana no exterior, reconsidera.

"Não é segredo nenhum que o cinto da passadeira rolante faz um pouco do teu trabalho por ti. No entanto, as corridas em espaços

interiores também eliminam obstáculos inerentes às experiências do exterior, tais como buracos e resistência ao vento. Definir a

inclinação para 1,0% representa melhor a experiência do teu esforço normal", diz Woods. Alterar a inclinação à medida que

avanças na tua corrida irá também ajudar-te a fortalecer os glúteos, os quadris e o sistema cardiovascular.