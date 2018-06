Enche alguns copos de cartão com água e coloca-os no congelador.

Quando o teu joelho, canela ou tendão de Aquiles começar a doer,

retira cerca de meio centímetro da parte superior do copo, expondo o

gelo. Agora, podes segurar na parte inferior do copo de

papel sem os dedos ficarem frios. Faz uma

massagem com gelo durante 15 minutos

na área problemática.