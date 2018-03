7 // NUTRIÇÃO Quando corres mais rapidamente e pretendes fazer um percurso mais longo, certifica-te de que estás bem hidratado e bem alimentado.

Quando tens energia, consegues correr mais depressa, queimar mais calorias e melhorar a forma física, mais rapidamente.



Antes da tua corrida, opta por uma refeição ou um snack com baixo teor de fibras e gorduras antes do treino ou experimenta uma bebida energética ou um batido (tenta restringir o

consumo a 200-400 calorias). Se estiveres na estrada 75 minutos ou mais, recorre aos hidratos de carbono para te ajudar a manter a energia. Lembra-te também de te manteres hidratado.

Diariamente, tenta beber metade do teu peso corporal em fluidos. Por isso, se pesares 90 kg, tenta consumir 3 litros de fluidos sem calorias, como água.



Consulta as nossas páginas DIY Sports Nutrition para obteres mais informações sobre receitas e encontra inspiração nas nossas páginas "Come com inteligência. Corre melhor"

ou experimenta as nossas deliciosas receitas para batidos.