Instruções: Numa tigela grande, mistura o ovo, o parmesão, a couve, a amêndoa moída, o

alho, os orégãos, as sementes de funcho, o sal e os flocos de malagueta secos.

Adiciona o bisonte (ou carne de bovino) e, com as mãos, mistura bem tendo

cuidado para não manusear excessivamente a carne. Molda 12 almôndegas, com

aproximadamente 5 cm de diâmetro. Numa caçarola ou tacho grande, de fundo grosso e com tampa, aquece o azeite

em lume médio. Dispõe metade das almôndegas numa camada, sem que fiquem

demasiado apertadas, e vai virando as almôndegas para ficarem ligeiramente

douradas de todos os lados, durante aproximadamente 5 minutos. Durante a

cozedura vai raspando o fundo da panela. Reserva num prato e continua com

as restantes almôndegas, adicionando-as no mesmo prato assim que estiverem

douradas. (Se estiveres a utilizar carne de bovino, adiciona 1 a 2 colheres de

sopa da gordura antes de preparar o molho.)