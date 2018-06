NUTRIÇÃO ANTES DA CORRIDA Regra geral, tenta não praticar exercício de estômago vazio. Vais precisar de todos os nutrientes durante o treino e para a recuperação a seguir.

Não precisas de comer muito, mas o que comeres pode fazer uma enorme diferença na intensidade e na duração do teu treino.



Antes de correres, come algo com baixo teor de fibras e de gordura. Se não te apetecer comer, opta por uma bebida desportiva ou um batido com

200 a 400 calorias. Não precisas de comer muito, mas o que comeres pode fazer uma enorme diferença na intensidade e na duração do teu treino.



Procura comer cerca de duas horas antes do treino, evita comer muito e tenta comer algo com baixo teor de gordura e fibras, mas com hidratos

de carbono, proteínas e líquidos. Além disso, é aconselhável que estejas familiarizado com os alimentos que comes e que não experimentes

nada novo que possa provocar reações indesejáveis no teu corpo . Seguem-se algumas sugestões de alimentos e bebidas para antes do treino.



“Para a maioria das sessões, a nutrição antes do treino é fácil: podes fazer uma refeição normal algumas horas antes de treinares ou

fazer uma refeição mais ligeira no mínimo 30 minutos antes de iniciares o treino”, afirmou Berardi.



Faz o que resultar melhor para ti. Se optares pela “refeição normal”, procura incorporar 1 ou 2 porções do tamanho da palma da mão de proteínas,

1 ou 2 porções do tamanho de um punho de vegetais, 1 ou 2 mãos-cheias de hidratos de carbono e 1 ou 2 porções do tamanho de um polegar de gordura.

Se optares pela “refeição mais ligeira”, experimenta algo de fácil digestão, como um batido. O mais importante é optar por alimentos

que comes regularmente e que sabes que te caem bem.



• Bananas – são uma excelente fonte natural de hidratos de carbono de ação rápida, assim como de potássio. Os hidratos de carbono fornecem glucose que

dá energia ao teu corpo durante o exercício, enquanto o potássio ajuda a manter o funcionamento dos nervos e dos músculos. Come uma banana cerca de

30 minutos antes de praticares exercício para notares os seus benefícios durante o treino.



• Aveia – é outra fonte natural de hidratos de carbono que são digeridos lentamente pelo corpo e que libertam energia de forma estável

ao longo do treino, para te manter ativo durante mais tempo. Come uma taça de aveia com iogurte e frutos vermelhos pelo menos

30 minutos antes do exercício para te ajudar a manter os níveis de energia elevados e treinar com maior intensidade.



• Cereais integrais – outra fonte de hidratos de carbono, os pães integrais são uma excelente base para uma refeição antes do treino. Experimenta

duas fatias de pão integral com mel, compota, manteiga de amendoim ou ovos cerca de 30 a 45 minutos antes do treino.



• Maçãs e manteiga de amendoim – uma refeição ligeira carregada de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas e minerais, que é

rápida e saborosa e que te dá energia para um treino com intensidade leve a moderada.



• Café – se não puseres açúcar e adicionares muito leite, o café pode ser uma excelente alternativa antes de treinar. Para além da hidratação,

o leite fornece hidratos de carbono e proteínas para te dar energia durante o treino, enquanto o café acrescenta velocidade à tua passada.



• Batidos de fruta – desde que utilizes apenas ingredientes naturais, incluindo proteínas, e não acrescentes açúcar, os batidos são excelentes

para antes do treino. Experimenta adicionar leite ou iogurte para mais proteínas.