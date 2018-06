Ninguém gosta de começar uma corrida devagar. Ouves o tiro de partida e sentes vontade de correr

o mais rápido possível durante o máximo de tempo que conseguires. É natural. Mas se o teu objetivo

é acabar em força (ou, em alguns casos, apenas acabar), é muito melhor conteres-te, saíres a um ritmo

constante e, em seguida, aumentares a velocidade gradualmente para não perderes a energia antes de

chegar à linha da meta. Para isso, uma forma de melhorar a tua capacidade física e mental é praticar a

corrida de parciais negativos (em que a segunda metade da corrida é mais rápida do que a primeira) ao

longo do treino. "Se treinares sempre com esse princípio em mente e sintonizares o teu corpo com ritmos diferentes, vais sentir

uma das melhores sensações do desporto – a sensação de ficar mais forte e mais poderoso na segunda metade

de uma corrida", afirma o Treinador do Nike+ Run Club (NRC) de São Francisco, Jason Rexing. "Não há maior

motivação do que ver corredor após corredor a ficar cada vez maior no teu campo de visão até os ultrapassares

a toda a velocidade a caminho de um recorde pessoal." Segue-se um guia rápido sobre onde (e como) integrar parciais negativos na tua rotina com êxito.