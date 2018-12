3



PRATICA O DIÁLOGO INTERNO POSITIVO.

Vê-te ao espelho e diz: "consegues fazer isto". Podes sentir-te verdadeiramente ridículo no início,

mas vais habituar-te. Pensa num momento em que tenhas estado no teu melhor. Como te sentias? Depois,

relembra aqueles momentos difíceis quando as coisas se tornaram difíceis durante uma corrida ou competição. Mal comeces a sentir-te

negativo, volta a estabelecer ligação com essa grandeza e elogia-te a ti próprio novamente. Cantar músicas também pode ajudar-te a

ignorar algum desconforto temporário que estejas a sentir.